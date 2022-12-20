Прокуратура проверит причины коммунальной аварии на теплотрассе в Слюдянке

Следователи опрашивают сотрудников коммунальной службы Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура и СК Иркутской области начали проверку проверку причин коммунальной аварии, которая случилась на теплотрассе Слюдянки 20 декабря 2022 года. В населенном пункте установили режим ЧС. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

- Прокуратурой внесены представления главе муниципального образования и руководителю организации, эксплуатирующей тепловые сети на основании концессионного соглашения, в связи с неорганизацией своевременных мероприятий по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства, - рассказали в прокуратуре.

Следователи опрашивают сотрудников коммунальной службы и проверяет полученные документы о состоянии поврежденного участка теплотрассы. СК может завести уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, почти 4,8 тысяч человек в 137 домах второй день остаются без теплоснабжения в Центральном районе Слюдянки. Также под отключение попали 5 детсадов, 4 школы и центральная районная больница. Ученики временно переведены на дистанционное обучение.