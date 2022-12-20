1200 тонн снега убрали с улиц Иркутска за прошедшие сутки

Спецтехника работает в круглосуточном режиме Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают убирать город от снега, сотрудники коммунальных служб работают днем и ночью. За прошедшие сутки с улиц города убрали 1200 тонн снега, в усиленном режиме чистят мосты, проезжие части и тротуары. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- В связи с обильными снегопадами к работе подключили подрядные организации. Компании предоставляют дополнительные спецмашины. Как правило, это самосвалы для вывоза снега. Сегодня на улицах работает 80 единиц техники и более 200 человек, - рассказали в мэрии.

Коммунальщики и дворники убирают снег круглосуточно, не делая перерывов и выходных. Частично убрали на Глазковском, Академическом и Ушаковском мостах, расчищают остановки общественного транспорта.

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