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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:08

Школьники Иркутского района получат подарки от мэра в канун Нового года

Среди них - дети участников спецоперации
Дарья БОЛЕСОВА
Также подарки приготовило управление соцзащиты населения

Также подарки приготовило управление соцзащиты населения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутском районе глава администрации подарит детям новогодние подарки. Сладкие презенты и ценные подарки подарят школьникам, которые хорошо показали себя в учебе, спортсменам, членам творческих коллективов, детям с ограниченными возможностями, а также детям участников спецоперации. Об этом сообщает администрация района.

- В этом году состоятся и традиционные праздничные елки. Детей ждут яркие и интересные театральные преставления, на которых они получат вкусные наборы. Всего в Иркутском районе запланировано проведение 74 елок - заявил мэр Леонид Фролов.

Также подарки подготовило управление социальной защиты населения, всего - 850 штук. Их вручат сиротам и детям с особыми заболеваниями.

Напомним, с 1 января 2023 года семьи мобилизованных из Иркутска могут освободить от уплаты взносов в детских садах.