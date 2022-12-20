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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:15

Учителям из села в 2023 году проиндексируют компенсацию трат на ЖКУ в Иркутской области

На Крайнем Севере могут вернуть более 6 тысяч рублей по расходам на коммуналку
Дарья БОЛЕСОВА
Бюджетникам также проиндексировали зарплату

Бюджетникам также проиндексировали зарплату

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области с 1 января 2023 года начнет действовать закон об индексации размера возмещения расходов на оплату по квитанциям ЖКУ. Теперь сотрудники образовательных организаций - учителя, воспитатели и другие - смогут рассчитывать на выплаты от государства в большем размере. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Размер возмещения расходов составит 2 160,64 рубля в месяц. Для районов, приравненных к Крайнему Северу - 3 177,66 рубля в месяц, для районов Крайнего Севера - 6 034,60 рубля в месяц, - рассказали в пресс-службе.

При этом сотрудники образования могут выбрать, как получить индексированную выплату: в твердой денежной сумме или возместить фактических расходов за оплату жилья, отопления и освещения.

Напомним, с 1 января 2023 года в Иркутской области проиндексируют зарплату бюджетникам. Теперь они будут получать больше при подорожании продуктов и услуг.

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