Профильная комиссия Думы Иркутска согласовала изменения в бюджет города Фото: Дума Иркутска

На очередном заседании Думы Иркутска, которое состоится 22 декабря, будет обсуждаться вопрос внесения изменений в городской бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Накануне детали решения обсудили на профильной комиссии под председательством депутата Максима Булдакова.

Как пояснила депутатам заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам мэрии Альфия Валиулина, в новой редакции бюджета уточнены доходы с учетом прогноза от налоговых органов, собственных доходов и уточнения расходной части. Собственные доходы увеличиваются на 206,9 млн рублей, а безвозмездные поступления - на 1,203 млрд рублей – это межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Федеральные средства получены на реконструкцию канализационных очистных сооружений на правом берегу (925 млн рублей), на строительство нового блока школы № 57 (123 млн рублей) на строительство крытого ледового катка в Университетском (92 млн рублей) и на строительство детского сада в микрорайоне Лесной (62 млн рублей)

– Город, несмотря на сложное время, смог прожить еще один стабильный финансовый год. За это время было построено несколько социальных объектов, возводятся еще дополнительные блоки к школам, здания культуры и спорта, выполняются все социальные обязательства. Это финальная корректировка бюджета уходящего года. Совместно с администрацией города нам удалось не только сократить дефицит, перешагнуть за 32 миллиардный бюджет, но и грамотно определить приоритеты расходов, – подчеркнул председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

В целом доходная часть увеличивается на 1,4 млрд рублей, расходная –на 875,6 млн рублей. Дефицит сокращается на 535 млн рублей. При внесении изменений в документ доходы бюджета 2022 года составят около 32,8 млрд рублей, расходы – около 33,2 млрд рублей, дефицит – почти 420 млн рублей или 3,1% от общегодового объема доходов Иркутска без безвозмездных поступлений.

– Все постоянные комиссии Думы Иркутска рассмотрели проект внесения изменений в бюджет и в муниципальные программы. Корректировки в главный финансовый документ были одобрены без возражений, – отметил заместитель председателя комиссии по бюджетной политике Максим Булдаков.