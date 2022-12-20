117 семей переселили из ветхого жилья за неполный 2022 год в Иркутске

В следующем году переселят 187 семей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске продолжают работу по расселению аварийного и ветхого жилья: за неполный 2022 год удалось переселить 117 семей, это 332 человека. Всего расселили 6 тысяч квадратных метров аварийных домов. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- На такие цели выделено 483,4 миллиона рублей из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ, из городской и областной казны. Предлагаются разные механизмы расселения: получение выплаты для самостоятельного приобретения жилья, предоставление администрацией квартиры на вторичном рынке или переселение в новостройку, - рассказала глава департамента жилищной политики комитета Елена Пешкова.

В 2022 году 77 семей выбрали забрать деньги и уже самостоятельно подыскать подходящее жилье, а 40 семей купили "вторичные" квартиры при содействии властей. Отметим, к концу прошлого года удалось переселить 135 семей.

Сейчас рабочие заканчивают строительство двух блок-секций, где находятся квартиры для тех, кто проживает сейчас в аварийном жилье. В администрации запланировали в 2023 году выдать ключи 187 семьям.

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