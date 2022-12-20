Депутаты Думы обсудили стратегию социально-экономического развития Иркутска

Комиссия по собственности Думы Иркутска рассмотрела 12 вопросов. Фото: Дума Иркутска

Постоянная комиссия Думы Иркутска по собственности и экономической политике под председательством депутата Александра Панько обсудила 20 декабря 12 вопросов.

Народные избранники согласовали внесение изменений в две муниципальные программы – «Экономическое развитие» и «Эффективное управление», а так же корректировки в бюджет города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Кроме того, на ближайшее очередное заседание Думы будет вынесено принятие изменений в Положение о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, в Положение о порядке взаимодействия органов (структурных подразделений органов) администрации Иркутска при резервировании земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска, а также в Положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам, в виде передачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска. Об работе по разработке Стратегии социально-экономического развития города Иркутска до 2036 года народным избранникам доложила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.

Еще один внеплановый вопрос, обсуждавшийся на заседании комиссии, касался пристроя в торце жилого дома по адресу ул. Депутатская,14. Он был внесён в повестку по инициативе депутата по округу № 10 Максима Булдакова. Ситуацию пояснила начальник управления муниципального земельного контроля Кристина Голик. Специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом побывали на месте с проверкой. Согласно заключению МУП «БТИ г. Иркутска», выявлено, что к магазину по указанному адресу был сделан капитальный пристрой. Теперь КУМИ ведет сбор доказательной базы и планирует подать заявление в суд о приведении объекта недвижимости в первоначальное состояние.