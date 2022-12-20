Мероприятия к Новому году в Правобережном округе Иркутска начнутся 23 декабря

Также оборудуют площадки для запуска частных салютов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Правобережном округе Иркутска стартует праздничная программа к Новому году. Уже с 23 декабря начнут проводить уличные игровые программы для самых маленьких иркутян. Их встретят Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает администрация города.

- Помимо этого, на территории Правобережного округа уже подготовлены и открыты для посещений хоккейные корты. Также есть возможность покататься на отдельно стоящих деревянных горках, - рассказали в мэрии.

Также в Правобережном округе оборудуют площадки для запуска фейерверков по личной инициативе горожан, одна из них находится на площади возле памятника Александру III. Праздничные мероприятия проходят по всей территории Иркутска, в разных районах. Уже действует резиденция Деда Мороза.

Напомним, на Новый год городские власти решили отказаться от общего праздничного салюта в пользу помощи жителям Кировска в Донбасса: сэкономленные деньги отправили им для украшения города к празднику.

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