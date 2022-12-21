Прямо в сердце: оскорбленная женщина убила любимого одним ударом ножа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От любви до ненависти один шаг. Это в очередной раз подтвердила история пары из Братска . На скамье подсудимых оказалась 38-летняя женщина, которая своими руками лишила любимого мужчину жизни. Для этого ей понадобился лишь один удар. Нож ранил сердце и задел легкое, из-за чего сибиряк скончался на месте преступления. К слову, к убийству привела банальная ссора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- Следствием и судом установлено, что в августе в ходе застолья между подсудимой и сожителем возникла личная неприязнь из-за оскорбления со стороны мужчины, - рассказали в прокуратуре. - Будучи в состоянии опьянения фигурантка нанесла обидчику один удар ножом в область груди, после чего оставила труп в квартире, ушла и продолжила распивать спиртные напитки в компании своей знакомой, которой призналась в содеянном.

Следователи СК собрали доказательства вины мстительной сибирячки. Суд назначил ей в качестве наказания 8 лет исправительной колонии общего режима.

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