Более 20 млн рублей долга по зарплате выплатили работникам лесхоза в Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области

В Приангарье прокуратура следит за уменьшением долга по зарплате перед сотрудниками лесхоза. Только за текущую неделю людям было выплачено более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- В результате комплексного подхода прокуроров в целях защиты интересов работников лесхоза, с подключением к проблеме иных заинтересованных ведомств удалось сдержать рост задолженности и продолжить тенденцию погашения долга, - отмечают в прокуратуре Иркутской области.

Вопросы восстановления трудовых прав работников лесхоза находятся на контроле прокуратуры вплоть до полного погашения задолженности.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о свадьбе, которая обернулась трагедией в Приангарье. После празднования свадьбы жених оказался в колонии строгого режима, а его пасынок - в могиле. В Бодайбинском районе Приангарья сибиряк убил сына своей новой жены несколькими ударами ножа.

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