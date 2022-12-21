На месте коммунальной аварии в Слюдянке завершили сварочные работы Фото: Прокуратура Иркутской области

Около 5 часов утра 21 декабря в Слюдянке завершили сварочные работы на поврежденном участке теплотрассы. Началось заполнение системы. В течение нескольких часов ожидается возвращение тепла в дома. попавшие в зону коммунальной аварии. Также необходимо установить причину произошедшего. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на главу района.

- На месте работает мой первый заместитель Роман Андреевич Колесов, он лично побывал на месте аварии, проверил температуру на объектах, доложил, что ниже критической она не опускалась, - отметил глава региона. - В больнице - выше 20 градусов, отапливают обогревателями. На телефон единой дежурно-диспетчерской службы за сутки поступило 10 обращений. Взяты в работу.

Напомним, 20 декабря в Слюдянке был объявлен режим ЧС, около 5 тысяч человек оставались без теплоснабжения в квартирах. Также под отключение попали школы, детсады и центральная районная больница. Ученики были временно переведены на дистанционное обучение. Поддерживать температуру в домах в районе +15...+19 удавалось благодаря электрическим обогревателям, которые администрация выдавала нуждающимся. Таким же способом отапливали и ЦРБ.