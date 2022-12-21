20-летний парень погиб в ДТП с грузовиком в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жизнь 20-летнего парня оборвалась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» этой ночью. Молодой человек за рулем отечественного автомобиля «ВАЗ» сначала врезался в дорожное ограждение, после чего легковушку выбросило на встречку, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Скания». Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в ведомстве. - Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» выясняют обстоятельства инцидента.

51-летний водитель большегруза из Новосибирской области не пострадал.

Напомним, месяц прошел со дня страшной трагедии в небольшом поселке в Бурятии. 4-летняя девочка замерзла насмерть на улице, пока ее семья спала дома. Убитые горем родители не могли поверить в случившееся. Остальных детей на время следствия изъяли и поместили в соцучреждение. Следователи все еще продолжают разбираться в обстоятельствах смерти ребенка. "Комсомолка" рассказала, как сегодня односельчане и близкие справляются с пережитым.