Опубликовано расписание ГИА в Иркутске 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкзамены не за горами! Приближается Новый год, но ученики выпускных классов думают не о празднике. Ребята не выпускают из рук методички и практически ежедневно «гостят» у репетиторов. На кону поступление в колледж и получение аттестата. Стало известно, когда в этот раз школьникам предстоит показать свои знания в борьбе за заветные баллы. Расписание ГИА в Иркутске 2023 опубликовали на сайте правительства Иркутской области.

Расписание ГИА в Иркутске 2023

- Cроки проведения единого госэкзамена, основного госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 2023 году утверждены приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора, - отмечают в правительстве Приангарья.

ГИА для выпускников 9 классов разделен на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Основной этап экзаменационной кампании завершится 1 июля. Это основная информация, которую нужно знать выпускникам о расписании ГИА в Иркутск 2023. К слову, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 6 по 19 сентября. О датах проведение экзаменов читайте ЗДЕСЬ.

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