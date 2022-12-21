Отнял две жизни: пьяный лихач устроил смертельное ДТП, въехав на скорости в автобус в Братске

Пьяный лихач устроил смертельное ДТП, въехав на скорости в автобус в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске суд вынес приговор лихачу, по вине которого погибли два человека и серьезно пострадал подросток. На момент ДТП хмельной водитель «Тойота Камри» уже был осужден за пьяную езду. Сев за руль иномарки, он поехал из поселка Мамырь Братского района в сторону жилого района Гидростроитель, но по пути въехал в междугородний автобус. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и региональных Главка МВД и СУ СКР.

- В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся на пассажирских сидениях 33-летние мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте, а 16-летний парень получил тяжкие телесные повреждения, - рассказали в ведомствах.

Школьнику предстояло долгое лечение и реабилитация в больнице Иркутска. Остальные пассажиры чудом остались целы.

31-летнего мужчину суд признал виновным. Ближайшие 9,5 лет он проведет в исправительной колонии общего режима, с лишением права садиться за руль на срок 2,5 года.

Напомним, следователи СК продолжают расследовать дело о смерти 4-летней девочки в одном из поселков Бурятии. Ребенок замерз насмерть на улице, пока его семья спала дома. Эта трагедия шокировала всю страну. Остальных детей опека забрала у разбитых горем родителей на время следствия. "Комсомолка" выяснила, как сегодня родные и односельчане живут после случившегося.