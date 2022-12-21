Десять ледовых переправ работают в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Две новые ледовые переправы открылись на севере Приангарья. Проезд для автомобилистов с 20 декабря доступен на реке Лене в Верхоленске Качугского района и на реке Бирюсе Тайшетского района «Соляная-Лесоучасток». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время в Иркутской области функционируют 10 ледовых переправ: по три в Казачинско-Ленском, Тайшетском районах и по одной в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Качугском районах, - уточнили в ведомстве.

Всего подобных дорог за зиму 2022-2023 года планируется открыть 46: 14 - областного и 32 - местного значения.

Напомним, в Братске суд вынес приговор лихачу, по вине которого погибли два человека и серьезно пострадал подросток. На момент ДТП хмельной водитель «Тойота Камри» уже был осужден за пьяную езду. Сев за руль иномарки, он поехал из поселка Мамырь Братского района в сторону жилого района Гидростроитель, но по пути въехал в междугородний автобус.