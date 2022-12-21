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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:32

Школьники из Иркутской области подарили сувениры ребятам из подшефного Кировска

Ребята из ЛНР приедут на Байкал весной следующего года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Школьники из Иркутской области подарили сувениры ребятам из подшефного Кировска

Школьники из Иркутской области подарили сувениры ребятам из подшефного Кировска

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ребятам из Народной Республики школьники из Приангарья вручили подарки, предназначенные для отделения Российского движения детей и молодежи Кировска. Также юные сибиряки пригласили ровесников на Байкал. Делегация планирует отдохнуть на берегах озера в марте следующего года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Встреча прошла в рамках первого съезда нового движения, который прошел в Москве, - рассказали в правительстве региона. - Иркутскую область на мероприятии представили 17 активистов региональных отделений детских и молодежных общественных организаций – учредителей Российского движения детей и молодежи.

Напомним, военнослужащие из числа детей-сирот, участвующие в спецоперации на Украине и состоящие в очереди на жилье, получат специальную выплату на покупку квадратных метров. При этом ожидать не придется. Деньги выдадут в первоочередном порядке. В настоящее время право на эту меру поддержки в Приангарье имеют 46 человек.