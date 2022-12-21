Школьники из Иркутской области подарили сувениры ребятам из подшефного Кировска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ребятам из Народной Республики школьники из Приангарья вручили подарки, предназначенные для отделения Российского движения детей и молодежи Кировска. Также юные сибиряки пригласили ровесников на Байкал. Делегация планирует отдохнуть на берегах озера в марте следующего года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Встреча прошла в рамках первого съезда нового движения, который прошел в Москве, - рассказали в правительстве региона. - Иркутскую область на мероприятии представили 17 активистов региональных отделений детских и молодежных общественных организаций – учредителей Российского движения детей и молодежи.

Напомним, военнослужащие из числа детей-сирот, участвующие в спецоперации на Украине и состоящие в очереди на жилье, получат специальную выплату на покупку квадратных метров. При этом ожидать не придется. Деньги выдадут в первоочередном порядке. В настоящее время право на эту меру поддержки в Приангарье имеют 46 человек.