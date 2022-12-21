СК проведет проверку после обращения жителей Усть-Илимска о закрытии скоростного трамвая Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали доследственную проверку из-за адресованного председателю Следкома России Бастрыкину видеообращения жителей Усть-Илимска по поводу планируемого закрытия скоростного трамвая. Правоохранители рассмотрят наличие признаков преступления по статье "Превышение должностных полномочий". Прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изъята интересующая документация, опрошены сотрудники администрации города. По результатам проверки будет принято правовое решение, - отметили в ведомствах.

Напомним, около 5 часов утра 21 декабря в Слюдянке, где без теплоснабжения остались почти 5 тысяч человек, завершили сварочные работы на поврежденном участке теплотрассы. Началось заполнение системы. В течение нескольких часов ожидается возвращение тепла в дома. Также необходимо установить причину произошедшего.