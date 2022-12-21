Минлес Иркутской области закупил автомобили для лесных патрулей и квадрокоптеры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сэкономленные в ходе электронных торгов 37 миллионов рублей из федерального бюджета в Приангарье вложили в покупку шести новых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ Садко Next и 12 аппаратно-программных комплексов «Лесохранитель» для сотрудников лесных патрулей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Дроны смогут определять пути подъезда к пожару, площадь и кромку пожара, склеивать ортофотопланы, привязывать данные об обследовании к событию, - отметили в минлесе региона.

Напомним, каждый год приносит изменения в нашу жизнь. "Комсомолка" рассказала, что изменится в Иркутской области с 1 января 2023 года. Конечно же, это лишь часть новшеств, и в основном, они касаются выплат, пособий и цен.

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