Житель Иркутской области ответит в суде за попытку заживо сжечь 6-летнюю девочку

В группу преступников вошли 17-летний племянник и сестра обвиняемого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области закончили расследование резонансного дела сибиряка, который отличился изощренностью и жестокостью в своих преступлениях. Житель региона сколотил группу, в которую вошел его 17-летний племянник и сестра, чтобы заниматься поджогами домов и машин своих неприятелей. Когда-то он занимался бизнесом и решил, что таким образом справится с конкурентами и обидчиками. Об этом сообщает СК и прокуратура Приангарья.

С 23 апреля по 6 сентября 2021 года ОПГ из родственников вымогала деньги у бывшего партнера по бизнесу мужчины. Им это удалось - при применении насилия и угроз сжечь имущество потерпевшего. Вместе с несовершеннолетним племянником сибиряк устроил минимум 9 поджогов, а за это молодому человека он давал деньги и другие поощрения.

Но обвиняемый перешел черту добра и зла, когда покусился на жизнь невиновной ни в чем 6-летней девочки. У него был конфликт с матерью ребенка, снова посыпались угрозы поджога, которые не были пустыми. Для совершения страшного преступления сибиряк привлек свою сестру, которая не знала, на какое конкретное дело они идут.

На парковке детского сада "Мазда 6" вдруг загорелась, в салоне была девочка. Ее спасло только то, что она смогла выбраться из автомобиля самостоятельно. Если бы не ее сноровка - ребенок бы погиб.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку потребовалось произвести 40 различных экспертиз, допросить более 100 свидетелей, выполнить иные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Объем материалов уголовного дела составил 29 томов, - рассказали в СК Иркутской области.

В общей сложности ущерб от действий банды родственников составил более 500 миллионов рублей - 22 миллиона из них стали ущербом из-за поджогов. Остальное сибиряк смог забрать угрозами у своих жертв.

Прокуратура утвердила обвинение и направила дело в суд для вынесения приговора.

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