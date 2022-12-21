Новый троллейбус на автономном ходу появится в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Современный троллейбус на автономном ходу появится в Иркутске с начала следующего года, он сможет проезжать не менее 20 километров без использования контактной сети. Об этом заявил руководитель МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Современный общественный транспорт закупает муниципальное предприятие «Иркутскгортранс». Модель 6281 «Адмирал» сделана низкопольной для удобства людей с ограниченными возможностями. Троллейбус также оснащен системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя. Он на 80% состоит из комплектующих российского производства.

– Модификация троллейбуса выбрана с учетом современных требований к подвижному составу. Планируем и дальше приобретать транспорт на автономном ходу, это позволит рассмотреть организацию новых маршрутов, – заявила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.

За последние годы было произведено более 350 таких троллейбусов. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге. Также эту модель можно встретить в таких городах как Самара, Саратов, Энгельс, Иваново, Омск, Красноярск, Рязань.