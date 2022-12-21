Разобраться с закрытием таежного трамвая попросили главу СК РФ жители Усть-Илимска

СК Иркутской области начал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Усть-Илимска записали видео-обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, по какой причине прекращают работу скоростного таежного трамвая. Это самая северная линия, которая проходит прямо через тайгу. СК Иркутской области начал доследственную проверку по этому обращению.

- Нам объявили о планах закрыть и разрушить наш скоростной трамвай - сейчас уже начали разбирать депо, - рассказали сибиряки в сообщении к Бастрыкину, - Мы неоднократно обращались к администрации с просьбой сохранить линию, но нам отвечали, что она принадлежит частному лицу и якобы нерентабельна.

Следователи региона проведут проверку и поймут, есть ли причины заводить уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудников администрации города опросят, проверят документы.

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