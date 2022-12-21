450 фейков об Иркутской области выявили и опровергли за 2022 год

В России количество фейков увеличилось в шесть раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты выявили около 450 фейков о жизни Иркутской области за неполный 2022 год. Многие из них были связаны с началом специальной военной операцией и частичной мобилизацией. Большинство из них опубликовывали в новостных и авторский Телеграм-каналах. Об этом сообщает Центр управления регионом.

- Необходимо, чтобы СМИ и интернет-сообщества понимали свою зону ответственности и выходили на массовую аудиторию с проверенными данными. Сегодня требуется регулирование чистоты повестки, конечно, не в плане цензуры. Запреты - это последняя мера, во всем должен быть здравый смысл, - заявила глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.

Всего в России количество фейков за 2022 год увеличилось в шесть раз. Напомним, из недавних фейков стали "факты мошенничества" со стороны сотрудников СК Иркутской области. Телефонные преступники звонили жертвам, представлялись служителями закона и обманывали сибиряков. При этом использовали специальную программу, чтобы подменить телефонный номер.