20-летний водитель легковушки погиб в автоаварии на трассе "Сибирь" под Тулуном

Полиция начала проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области на трассе "Сибирь" произошло смертельное ДТП: 21 декабря житель региона не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После этого он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Scania". Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- От удара седан отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Scania", под управлением 51-летнего жителя Новосибирской области. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет причины произошедшего ДТП, только после этого можно будет установить степень ответственности каждого из участников аварии. Также предстоит выяснить, был ли погибший в нетрезвом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08