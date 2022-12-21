Режим ЧС из-за коммунальной аварии сняли в Слюдянке 21 декабря

Но в муниципалитете остался режим повышенной готовности Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

После устранения коммунальной аварии в Слюдянке сняли режим ЧС 21 декабря. Прорыв трубы в теплосетях произошел 19 декабря, жители Центрального района города несколько дней провели без тепла. Школы перевели на дистанционный режим работы, в некоторых детских садах тоже были холодные батареи. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Введен режим повышенной готовности, который будет действовать до достижения нормативных параметров теплоносителя. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает держать ситуацию на личном контроле, - рассказали в пресс-службе.

Сварочные работы на теплотрассе закончили утром 21 декабря. Теперь нужно подготовить системы к повторному запуску, чтобы в домах появилось тепло - отопления не было в 111 зданиях.

Нормальную температуру стоит ждать к 20:00 по иркутскому времени.

Напомним, почти 4,8 тысяч человек остались без теплоснабжения в Центральном районе Слюдянки. Причиной этому послужила коммунальная авария. Также под отключение попали 5 детсадов, 4 школы и центральная районная больница. В связи с этим в городе ввели режим ЧС.

Правоохранительные органы уже начали проверку.

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