Житель Саянска умер из-за курения в постели

65-летний житель Саянска погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Саянске. Мужчина, куривший в постели, мог выпить слишком много спиртного и уснуть. Пожарные, прибывшие на вызов в однокомнатную квартиру, увидели горящий матрас, окурки и бутылки от алкоголя, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Мужчина скончался до приезда спасателей. По словам соседей, погибший вел асоциальный образ жизни. Его часто видели пьяным.

Кроме того, два человека пострадали в Ангарске утром 21 декабря. Загорелся одноэтажный деревянный дом, пламя могло перекинуться на соседнее строение. Четыре пожарные расчета оперативно ликвидировали огонь. Два человека самостоятельно покинули помещения, однако получили травмы. Пожар мог случиться из-за короткого замыкания электроповодки.

Также короткое замыкание привело к еще семи ЧП, три пожара случились из-за неосторожного обращения с огнем. К другим возгораниям привели поджоги и неосторожное обращение с печкой.