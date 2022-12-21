Меры безопасности в общественных местах и транспорте на Новый год усилят в Иркутске

МЧС усилит противопожарную безопасность Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в период новогодних праздников усилят работу специальных служб - врачей, спасателей, полицейских и других. Они будут обеспечивать безопасность населения на улицах и в общественных местах, заведениях. Ужесточат пропускной режим при входе в разные учреждения, в которых проводят праздничные программы. Об этом сообщает администрация города.

- Особое внимание необходимо уделить безопасности в транспорте, местах массового пребывания людей, а также в пожароопасных районах - частном секторе и садоводствах. Подчеркну, что внешнеполитическая ситуация остается непростой. Мы должны быть предельно бдительны, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сотрудники МЧС проверяют безопасность площадок, на которых разрешено запускать салюты. Общегородского фейерверка не будет, но по частной инициативе можно закупить пиротехнику и запустить с согласованной площадки. Их список опубликую на портале мэрии.

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