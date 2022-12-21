Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 22 декабря анонсировала компания энергосбыта в городе. Причиной перебоев подачи электричества стали профилактические ремонтные работы - они нужны для предотвращения аварий в сетях.

Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки

По данным "Иркутскэнергосбыта", перебои с электричеством затронут улицы сразу четырех округов города: Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского. Перебои заметят жители домов по улицам Трактовой, Днепровской, Полярной, Пролетарской, Витимской, Красноярской и многих других.

Отключение света в Иркутске 22 декабря начнутся с утра, продолжительность перебоев с подачей энергии зависит от адреса - в некоторых домах света не будет всего полчаса, а в других - дольше.

Точные адреса и время можно посмотреть в таблицах, предоставленных компанией.

Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 22 декабря: адреса, сроки