Коммунальные службы перевели в круглосуточный режим для уборки снега в Иркутске

За сутки с улица вывезли 1700 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске снег, который валит практически постоянно, убирают в круглосуточном режиме. Коммунальщики ночами расчищают проезжие части, когда транспортный поток очень мал, а днем больше внимания уделяют тротуарам и пешеходным улицам. Об этом сообщает администрация областного центра.

- Также техника будет очищать парковочные карманы по улице Октябрьской революции, разделительную полосу в районе аэропорта, на Дзержинского, Грязнова, Пролетарской, Тимирязева, Свердлова, Марата, - рассказали в мэрии.

На улицах работают десятки машин для уборки снега, сотни коммунальщиков и дворников. Последние поддерживают порядок во дворах многоэтажных домов, они находятся под руководством управляющих компаний.

За последнюю ночь из Иркутска машинами вывезли 1700 тонн снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08