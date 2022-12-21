Коммунальные службы перевели в круглосуточный режим для уборки снега в Иркутске

За сутки с улица вывезли 1700 тонн снега
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В Иркутске снег, который валит практически постоянно, убирают в круглосуточном режиме. Коммунальщики ночами расчищают проезжие части, когда транспортный поток очень мал, а днем больше внимания уделяют тротуарам и пешеходным улицам. Об этом сообщает администрация областного центра.
- Также техника будет очищать парковочные карманы по улице Октябрьской революции, разделительную полосу в районе аэропорта, на Дзержинского, Грязнова, Пролетарской, Тимирязева, Свердлова, Марата, - рассказали в мэрии.
На улицах работают десятки машин для уборки снега, сотни коммунальщиков и дворников. Последние поддерживают порядок во дворах многоэтажных домов, они находятся под руководством управляющих компаний.
За последнюю ночь из Иркутска машинами вывезли 1700 тонн снега.
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