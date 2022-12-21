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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:36

Еще две ледовые переправы через реку Бирюсу открыли в Тайшетском районе

Обе дороги могут выдержать машину до 20 тонн
Дарья БОЛЕСОВА
Четыре переправы отроют в ближайшее время

Четыре переправы отроют в ближайшее время

Фото: Николай Александров

В Тайшетском районе оборудовали еще две ледовые переправы через реку Бирюсу, они находятся в Соляной и Шелаево. Здесь можно проехать на автомобиле, переправа выдержит машину весом до 20 тонн. Об этом сообщает ИА "Тайшет24".

До этого открыли переправу через реку Чуну. В планах ввести в эксплуатацию еще четыре переправы на зимний период.

Напомним, МЧС Иркутской области запретило пересекать водоемы в местах, которые не были оборудованы для этого заранее. Не одна машина оказалась подо льдом, когда водители хотели пренебречь правилами безопасности. К счастью, многие из этих случаев заканчиваются благополучно для самих автомобилистов - они выбираются на берег, но без машины.

Также запрещено кататься на коньках вне оборудованных мест, потому что лед может быть тонким.