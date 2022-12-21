322 жилых дома отремонтировали в этом году в Иркутске

В Иркутске капитально отремонтировали 322 многоквартирных дома. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре на средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2022 году привели в порядок 322 многоквартирных дома. Ремонтировались подвальные помещения, заменено 134 лифта, обновлялись внутридомовые инженерные системы, фасады и крыши. Из Фонда на это было выделено более 852 миллионов рублей.

Итоги обсудили на заседании высшего административного комитета, которое провел мэр города Руслан Болотов.

Исполняющая обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Валерии Кошечкиной доложила: в Иркутске один из самых высоких показателей собираемости взносов на капитальный ремонт домов - более

90 %.

– Между мэрией и Фондом капремонта налажено тесное сотрудничество. Мы регулярно организуем совместные встречи с жителями домов, где запланировано проведение капитального ремонта. Такой подход приносит положительный результат. Горожане получают исчерпывающую информацию как о подготовке, так и об основных этапах предстоящих работ. Это снижает напряженность, повышает эффективность сотрудничества, – прокомментировал Руслан Болотов.

В этом году из областного бюджета было выделено 40 млн рублей на капитальный ремонт шести домов - объектов культурного наследия. Два из них - памятники истории и культуры регионального значения. Это кельи бывшего Вознесенского мужского монастыря на улице Полярная. Здания построены в первой половине XIX столетия. Еще четыре объекта возведены в конце XIX и начале ХХ века как доходные и жилые дома на улицах Карла Либкнехта, Степана Разина, Лапина и Желябова.

– Ремонт исторических зданий – это особая ответственность. Необходимо не только создать комфортные условия для жильцов, но и сохранить уникальность объектов. По заказу Фонда лицензированная организация готовила проектную документацию, в соответствии с которой специалисты ведут ремонт. Где необходимо, восстанавливают декоративные элементы – ставни, наличники. На трех объектах работы уже завершены, до конца года закончится ремонт еще трех. В следующем году в Иркутске также планируем отремонтировать девять домов – памятников. Для них уже готова документация, – уточнила Валерия Кошечкина.