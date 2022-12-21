Депутаты Думы Иркутска обсудили маятниковую миграцию в столице региона

Тысячи людей приезжают в Иркутск работать и учиться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутатские слушания на тему маятниковой миграции прошли в Думе Иркутска по инициативе депутата Александра Квасова. Начальник департамента потребительского рынка Анна Дудкевич пояснила народным избранникам, что этот процесс в большинстве случаев связан с деловыми поездками. Через оценку соотношения численности занятых в экономике города по данным центра занятости и Федеральной налоговой службы удалось выяснить, что около 63-68 тысяч человек приезжает в областной центр на работу и около 22,8 тысяч человек – на учебу.

Такие перемещения граждан существенно влияют на заторы на дорогах, нехватку парковочных мест, рост содержания выхлопных газов воздухе, ухудшение экологической обстановки. Решать эти проблемы необходимо комплексно. Поэтому, как рассказала заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева, в областном центре проведут научное исследование этого процесса. Оно будет проводиться на протяжении года, чтобы точно зафиксировать переезды жителей в разные сезоны года и в разное время дня. Это поможет оптимизировать маршрутную сеть, снизить нагрузку на дороги.

– Мы нуждаемся в транспорте. Надо развивать эту тему и оптимизировать маршрутную сеть, хотя бы для уменьшения нагрузки на бюджет с точки зрения контрактования перевозок по дифференцированным тарифам, – прокомментировал депутат Думы, директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.

Вице-мэр Дмитрий Ружников отметил, что маятниковая миграция – это нормальная ситуация для экономически развивающихся городов.

– У нас есть отток населения, мы видим это по статистике, но машин на улицах города становится больше с каждым годом. Маятниковую миграцию надо обсуждать с привлечением Законодательного собрания, губернатора области Игоря Кобзева и глав ближайших населенных пунктов. И на этой встрече обратить внимание на основные предложения решения проблемы. К примеру, строительство Южного обхода, создание благоприятных условий для развития всех территорий, – подытожил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.