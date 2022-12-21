Почему иркутянам с жирной кожей головы надо отказаться от шапки из шерсти, рассказала врач

Лучше всегда выбирать натуральные материалы Фото: Валерий ШАХОВ

Шапка влияет не только на качество нашей укладки под ней, но и на кожу головы. Для тех, кто обладает кожей повышенной жирности, противопоказаны шапки из натуральной шерсти. Они хорошо греют, но могут привести к высыпаниям на коже. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на NEWS.ru.

- Дело в том, что шерсть и синтетические материалы очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой. В то же время ходить совсем без шапки тоже не стоит, и опять из-за фолликул. Кроме того, так резко повышается вероятность подхватить различные простудные заболевания, - рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

Правила правильной шапки просты: материалы должны быть натуральными и не колючими. Лучше всего подходит хлопковая подкладка.