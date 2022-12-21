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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:35

Почему иркутянам с жирной кожей головы надо отказаться от шапки из шерсти, рассказала врач

Лучше выбирать головной убор из неколючих материалов
Дарья БОЛЕСОВА
Лучше всегда выбирать натуральные материалы

Лучше всегда выбирать натуральные материалы

Фото: Валерий ШАХОВ

Шапка влияет не только на качество нашей укладки под ней, но и на кожу головы. Для тех, кто обладает кожей повышенной жирности, противопоказаны шапки из натуральной шерсти. Они хорошо греют, но могут привести к высыпаниям на коже. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на NEWS.ru.

- Дело в том, что шерсть и синтетические материалы очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой. В то же время ходить совсем без шапки тоже не стоит, и опять из-за фолликул. Кроме того, так резко повышается вероятность подхватить различные простудные заболевания, - рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

Правила правильной шапки просты: материалы должны быть натуральными и не колючими. Лучше всего подходит хлопковая подкладка.