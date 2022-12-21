Список подарков, которые нельзя дарить детям на Новый год, озвучила детский психолог

Также не надо дарить то, что хотелось вам в своем детстве Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители должны понимать, что их детям на Новый год хочется получить волшебные подарки, то, чего они давно хотели. Не нужно дарить то, что хотелось вам в своем детстве или какие-то практичные вещи, заявила детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на NEWS.ru.

- Не стоит делать подарок в виде одежды, ее и так можно купить. Очень много разочарований от детей, когда они ждали робота или другую суперигрушку. Вместо этого родители купили сапоги, куртку и брюки. Они думают, что это замечательно: одели ребенка, потратили много денег, но, как правило, дети остаются разочарованными, потому что это обыденность, а в праздник ребенку хочется чуда и радости, - заявила Наумова.

Также не надо делать упор на конфеты и другие сладости, так как съедобные подарки они получат в школах, детских садах, секциях и на праздничных мероприятиях.