Охотник из Иркутского района подозревается в нападении на представителя власти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10 декабря во время совместного рейда полицейских и сотрудников службы по охране животного мира Иркутской области в лесу, в 6 километрах от деревни Нижний Кочергат, правоохранителями были остановлены мужчины с охотничьим оружием. Оба были пьяны. Сибиряков привезли в село, где составили на них протокол. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по региону.

- Один из охотников стал угрожать топором советнику отдела по государственному контролю (надзору) службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, повредив при этом служебный автомобиль, - рассказали в ведомстве.

На 54-летнего мужчину заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в Иркутске задержали домушника, который придумал необычную схему проникновения в чужое жилье. Чтобы запутать полицейских находчивый преступник перевоплощался в эффектную блондинку. Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции в конце ноября. Неизвестный преступник попал в одну из квартир многоквартирного дома и похитил сотовый телефон.