Пожарные учения проведут в ТРЦ «ЕвроПарк» 22 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Внимание, жители и гости Иркутска! Сегодня, 22 декабря, в Ленинском округе пройдут пожарные учения. Горожан просят отнести к этому с пониманием и не пугаться большого количества спецтехники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С 11:00 запланирована эвакуация в торгово-развлекательном центре «ЕвроПарк» по адресу: улицы Розы Люксембург, 215в, - рассказали в ведомстве.

Напомним, стало известно о сроках открытия Иркутского суворовского училища. Сеть учебных заведений Вооруженных Сил России пополнится с 1 сентября 2023 года, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.