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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 4:10

Единственный житель ветхого дома погиб при пожаре в Слюдянке

Остальных его жителей расселили, но мужчина решил остаться
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Единственный житель ветхого дома погиб при пожаре в Слюдянке

Единственный житель ветхого дома погиб при пожаре в Слюдянке

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После полуночи 22 декабря в центре Слюдянки произошел пожар в деревянном доме, который обернулся трагедией. Приехав по указанному очевидцами адресу на улицу Ленина спасатели поняли, что огонь начал распространяться в единственной жилой квартире, откуда после расселения дома не выехал хозяин. Кроме него людей внутри не было. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Внутри дома было плотное задымление, квартира горела изнутри с выходом огня на кровлю. В течение 15 минут открытый огонь был ликвидирован на площади 45 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Во время тушения пожара на диване сотрудники МЧС заметили 66-летнего мужчину без сознания. К сожалению, помочь хозяину жилья не смогли. Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть. Дознаватели выясняют причину пожара.