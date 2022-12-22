Иностранец пытался откупиться от полицейских взяткой в 2 тыс рублей в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30-летний иностранец попытался подкупить транспортного полицейского в аэропорту Иркутска. Мужчину остановили по подозрению в нарушении режима пребывания в России, но тот, не желая, быть привлеченным к ответственности, предложил правоохранителям две тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Злоумышленник привлечен к административной ответственности,- рассказали в ведомстве. - Кроме того, мужчине грозит уголовное преследование. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние, регламентированное частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 УК РФ.

Теперь иностранцу грозит до 1 года лишения свободы.

Напомним, житель Бурятии откусил палец своей знакомой, когда пришел к ней в гости. Теперь ему грозит срок до трех лет. Мирные посиделки за распитием алкоголя неожиданно переросли в словесную перепалку, а еще через некоторое время мужчины и вовсе полезли друг с другом в драку. Тогда 42-летняя хозяйка дома попыталась разнять дерущихся, но в результате пострадала сама. Женщина лишилась фаланги пальца кисти.