Первый этап реставрационных работ в Доме актера завершен в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первый этап работ по реставрации памятника истории и культуры регионального значения 19 века завершен в Иркутске. Средства на восстановление Дома актера были выделены из бюджета Приангарья. В особняке спектакли будет ставить театр-студия «Театр Пилигримов». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Первый этап занял немного больше времени, чем планировалось. Причина – большое количество сохраняемых элементов: лепнины, декоративных частей как снаружи, так и внутри здания, - сказал руководитель службы по охране культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов. - К Новому году планируется выполнить 30% работ, предусмотренных проектом.

Напомним, в Иркутске на средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона в этом году привели в порядок 322 многоквартирных дома. Ремонтировались подвальные помещения, заменено 134 лифта, обновлялись внутридомовые инженерные системы, фасады и крыши. На эти цели Фонд выделил более 852 миллионов рублей.