Более 300 млн рублей получат театры Иркутска на ремонт и закупку оборудования Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более 300 млн рублей выделят театрам Иркутска. Так, например, драмтеатр имени Охлопкова закупит зрительские кресла, «Театр Пилигримов» приобретет звуковое и световое оборудование, музтеатр имени Загурского получит проведет замену верхней механики сцены на общую сумму 250 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В нацпроекте «Культура» появились новые направления - техническое переоснащение и ремонт театров в городах, где живет более 50 тысяч человек, - сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. - Одобрены все четыре заявки из нашего региона. Это хорошая поддержка для государственных театров.

Напомним, к Новому году 2023 планируется выполнить 30% работ, предусмотренных проектом реставрации Дома актера в Иркутске. В настоящее время завершен первый этап. Деньги на восстановление памятника истории и культуры, возведенного в 19 веке, были выделены из казны региона.