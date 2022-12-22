4,2 млн рублей взяла в кредит жительница Иркутска и перевела их мошенникам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Целого состояния лишилась доверчивая жительница Иркутска. Аферисты работали по классической схеме. Женщине позвонил незнакомец и представился работником банка. Он уверил жертву, что в эти минуты преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Испугавшись, она, по советам якобы специалиста, через онлайн-приложение оформила кредит на максимальную одобренную сумму - 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полученные деньги разными частями через банкомат женщина перевела на указанный счет. Только спустя несколько часов после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников, - рассказали в ведомстве.

Накануне, 21 декабря, аналогичным способом телефонные аферисты обманули жительницу Куйтунского района, потерявшую после разговора с преступниками более 1,4 миллиона рублей.

Напомним, сибиряк откусил палец своей знакомой, когда пришел к ней в гости. Застолье неожиданно обернулось словесной перепалкой, после чего мужчины начали драться. Тогда 42-летняя хозяйка дома попыталась разнять дерущихся, но в результате пострадала сама. Женщина лишилась фаланги пальца кисти.