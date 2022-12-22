Энергетики создали карту «серого» майнинга в Иркутской области

Иркутск. Фото: «Иркутскэнергосбыт»

Места, где промышляют «серые» майнеры внесли на специальную карту иркутские энергетики. Нелегальные фермы отметили красными точками со звездочками. Таковых в Приангарье было выявлено больше 4,1 тысяч. Столицей майнинга остается Иркутск, здесь зафиксировано больше всего незаконных точек. Также по этому показателю лидируют Ангарск и Марковское МО. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Проблемных мест предостаточно на территории села Баклаши и в районе Байкальского тракта. Также случаи «серого» майнинга наблюдаются в Хомутовском и Уриковском МО.

Ангарск. Фото: «Иркутскэнергосбыт»

Напомним, ранее губернатор Иркутской области прокомментировал возможное введение в регионе дифференцированных тарифов. Игорь Кобзев отметил, что низкий тариф на электроэнергию должен остаться достоянием региона. По его мнению, введение дифтарифов не принесет сейчас необходимого результата в борьбе с майнингом, к тому же, есть риски увеличения платежей для населения и ухудшения экообстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля.