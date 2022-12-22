Историю бесследно пропавшего в центре Иркутска мужчины покажут на федеральном канале

В основу сюжета нового выпуска документального проекта "Вернувшиеся" на телеканале ТВ-3 легла история 28-летнего блогера и музыканта Михаила Губачева, пропавшего в центре Иркутска. В октябре этого года мужчина после празднования свадьбы друга поехал домой, но в результате так и не вернулся. Больше его никто не видел.

Мама Михаила проживает за рубежом, его сестра - в Перми, поэтому первыми исчезновение заметили приятели. Они три дня искали Михаила самостоятельно, после чего обратились в полицию.

О причинах его исчезновения строили разные версии, в том числе идея пожить в одиночку в землянке, о чем он в шутку говорил друзьям. О подробностях расследования пропажи иркутского музыканта поведают в проекте, созданном совместно с волонтерами поискового отряда "ЛизаАлерт".