Мероприятия к Новому году в Свердловском округе Иркутска стартовали 22 декабря

Детей и взрослых ждут игровые программы и запуски салютов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловском округе Иркутска начали проводить новогодние праздничные мероприятия, под общим названием "Новый год у ворот!". 22 декабря уже провели несколько ивентов на центральной площади Академгородка, а также в микрорайоне Юбилейный и на Лермонтова. Мероприятия продолжатся и 23 декабря. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Кроме этого, на хоккейных кортах Свердловского округа Иркутска весь декабрь проводили новогодние старты для воспитанников дворовых команд по хоккею. В них приняли участие более двухсот мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет. Корты, где проходили соревнования, весь зимний период доступны для массового катания горожан, - рассказали в мэрии.

Напомним, праздничные мероприятия начались и в других округах города. С 17 декабря работает резиденция Деда Мороза, который ушел с дистанционного режима обратно "в мир", к детям.