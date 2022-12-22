Дети участников СВО будут бесплатно посещать детсады в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что дети участников специальной военной операции будут бесплатно посещать детские сады. Решение поддержали в Думе.

- От платы освобождаются родители 339 ребятишек. Проголосовали за это решение единогласно, - отметил Болотов.

Он также добавил, что такая мера поддержки действует с 1 октября 2022 года. Это значит, что родителям вернут все деньги, которые они потратили на оплату детского сада с этого периода.

Также мэр заявил, что дети участников СВО смогут бесплатно пользоваться городским муниципальным транспортом. Кроме того, уже было объявлено, что ученики с 5 по 11 классы смогут питаться в школах без какой-либо оплаты.

Ранее в ноябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в Заксобрание региона правки в закон о поддержке детей-сирот из числа участников СВО. Если документ примут, то такие категории граждан смогут в первоочередном порядке получить выплату и купить жилье.