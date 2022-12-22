Два года колонии строгого режима получил житель Иркутской области за пьяное вождение

Пять лет он не сможет сесть за руль Фото: Олег ЗОЛОТО

Чунский районный суд вынес приговор местному 24-летнему местному жителю. Сибиряка обвиняют по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость", он попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщают МВД и прокуратура Иркутской области.

- В январе этого года в поселке Чунский сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина с явными признаками опьянения. Сотрудниками отдела МВД России по Чунскому району в отношении него было возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Но это мужчину не вразумило, и в мае он снова поехал на автомобиле в пьяном состоянии. Прокуратура потребовала в суде дать сибиряку серьезное наказание, раз он с первого раза не понимает важность безопасного вождения.

Суд приговорил молодого сибиряка к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он 5 лет не сможет сесть за руль. Пока что решение суда в силу не вступило, это значит, что обвиняемый может оспорить его.

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