Бетонные плиты вместо резины на перекрестках трамвайных путей монтируют в Иркутске

Работы начались еще в начале года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске начали менять покрытие на перекрестках трамвайных путей. Здесь лежит резина и асфальт, которые не отличаются большой прочностью. Рабочие обновляют основания перекрестков в рамках содержания автомобильных дорог. Как обещают, плиты прослужат минимум 3 года. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- За смену бригады укладывают 10-15 плит, это один перекресток. Подобные работы можно выполнять круглый год, в том числе при отрицательных температурах. Бетонные конструкции долговечны, - рассказал рассказал исполняющий обязанности МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы начались давно, еще в начале года. За это время удалось обновить 15 перекрестков на трех улицах города - Тимирязева, Партизанской и Депутатской. Сейчас работы ведут на улице Декабрьский событий.