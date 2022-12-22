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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:05

Бетонные плиты вместо резины на перекрестках трамвайных путей монтируют в Иркутске

На каждый участок уходит до 15 плит
Дарья БОЛЕСОВА
Работы начались еще в начале года

Работы начались еще в начале года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске начали менять покрытие на перекрестках трамвайных путей. Здесь лежит резина и асфальт, которые не отличаются большой прочностью. Рабочие обновляют основания перекрестков в рамках содержания автомобильных дорог. Как обещают, плиты прослужат минимум 3 года. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- За смену бригады укладывают 10-15 плит, это один перекресток. Подобные работы можно выполнять круглый год, в том числе при отрицательных температурах. Бетонные конструкции долговечны, - рассказал рассказал исполняющий обязанности МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы начались давно, еще в начале года. За это время удалось обновить 15 перекрестков на трех улицах города - Тимирязева, Партизанской и Депутатской. Сейчас работы ведут на улице Декабрьский событий.