Стипендию мэра в 5 тысяч рублей получили 300 лучших учеников Иркутска

Стипендии выплачивают с 2009 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

300 лучших учеников Иркутска получили стипендию мэра в школе №19, именно здесь прошло торжественное мероприятие. Градоначальник Руслан Болотов похвалил молодых сибиряков за достижения и упорный труд. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Каждый из вас уникален: проявил себя в учебе, науке, спорте, творчестве. Достойно защищал честь своей школы, нашего города на различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Не останавливайтесь на достигнутых результатах. Желаю новых побед и открытий, - заявил Болотов.

В 2022 году объем стипендии мэра составил 5 тысяч рублей, это единовременная выплата. Стипендии присуждают лучшим ученикам с 2009 года. Это стало поощрением за достижения в науке, искусстве и спорте для школьников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08