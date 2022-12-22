Горячая вода залила улицу Аэрофлотскую из-за дефекта трубы теплосети в Иркутске

На месте работает бригада рабочих. Фото: пресс-служба оператора теплосетей Иркутска

На улице Аэрофлотской около шестого дома на поверхность поднялась горячая вода. Пар застилает улицу, а вода рискует залить всю проезжую часть. О неполадках узнала компания-оператор теплосетей Иркутска и отправила бригаду на решение проблемы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Выявлен дефект на обратном трубопроводе тепловой сети. В данный момент проводятся переключения на резервные тепловые сети, - объяснил оператор.

Место, где прорвало трубу, огородили, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов. Напомним, в Иркутской области за последний месяц произошло несколько коммунальных аварий. Самая крупная - в поселке Артемовский, где 12 домов остались без отопления в 40-градусный мороз, потому что прорвало трубу на теплотрассе. Главу муниципалитета задержали по подозрению в халатности.

Еще одна коммунальная авария произошла в Центральном районе Братска. И еще одна - в Слюдянке, тоже в Центральном районе. Люди несколько дней жили без отопления.

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