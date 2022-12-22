Два парома из трех досрочно закончили навигацию на остров Ольхон на Байкале. Фото: телеграм-канал минтранса Иркутской области.

Два из трех паромов по техническим причинам досрочно завершили навигацию на популярный у туристов байкальский остров Ольхон, сообщает Минтранс Иркутской области. Всех, кто хочет попасть на остров, просят учитывать этот факт при планировании поездок.

- Сейчас работает только «Дорожник», который берет на борт не более пяти-шести автомобилей, - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что были установлены камеры видеонаблюдения для контроля за ситуацией с туристическим трафиком. Также это должно было помочь оперативно информировать граждан, которые собираются попасть на остров. Камеры работают и сейчас, любой желающий может посмотреть на ситуацию на переправе. На данный момент скопления автомобилей по пути на Ольхон нет.

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Всю информацию о работе переправы узнавать у диспетчеров Восточно-сибирского речного пароходства по телефонам 8(3952) 287-544, 356-727.