Суд запретил минлескомплексу Иркутской области сдавать участок леса в аренду

Прокуратура следит за действиями министерства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Иркутской области о том, чтобы вернуть участок леса во владения министерства лесного комплекса региона. Ведомство отдало 12 гектаров земли в аренду одной коммерческой организации, но сделала это с нарушениями.

Известно, что министерство заключило договор аренды без организации торгов - тогда бы на участок имели право и другие компании, начался бы конкурс. Вместо этого определенная фирма получила контракт, что является нарушением закона.

- Арбитражный суд Иркутской области требования прокуратуры удовлетворил. Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассматривая жалобу арендатора участка, также поддержал позицию прокуратуры, оставив решение суда первой инстанции без изменения, - рассказали в прокуратуре.